Ольга Медведцева после ДТП находится в состоянии средней тяжести

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Медведцева пострадала в результате ДТП в Красноярском крае вечером в субботу. Как ранее сообщили ТАСС в Минздраве Красноярского края, бывшая биатлонистка находится в одном из стационаров под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

«Она находится в состоянии средней тяжести. Предмет ей попал в висок, поэтому могло быть и хуже. Хорошо, что все так обошлось», — сказал Кравцов.