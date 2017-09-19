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19 сентября 2017, 14:32 | Биатлон | ТАСС

Тренер Королькевич будет работать на ОИ в качестве консультанта сборной РФ по биатлону

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренер Владимир Королькевич поедет на Олимпийские игры 2018 года в качестве консультанта женской сборной России по биатлону. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

«Он будет работать с командой весь сезон и, конечно, поедет [на Игры]», — сказал Кравцов.

Королькевич являлся старшим тренером женской команды сборной России в сезоне-2013/14. Под его руководством российские биатлонистки завоевали серебро на Играх-2014 в Сочи в эстафетной гонке.
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