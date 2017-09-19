Тренер Королькевич будет работать на ОИ в качестве консультанта сборной РФ по биатлону

«Он будет работать с командой весь сезон и, конечно, поедет [на Игры]», — сказал Кравцов.

Королькевич являлся старшим тренером женской команды сборной России в сезоне-2013/14. Под его руководством российские биатлонистки завоевали серебро на Играх-2014 в Сочи в эстафетной гонке.