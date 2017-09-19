Международный союз биатлонистов рассмотрит вопрос отстранения Глазыриной в октябре

Глазырина была временно отстранена от стартов 10 февраля на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Заседание дисциплинарной комиссии IBU по Глазыриной состоится в октябре, — сказал Кравцов. — Мы предоставили комиссии все документы и будем защищать спортсменку».

Ранее сообщалось, что спортсменка продолжает готовиться к олимпийскому сезону по индивидуальному плану отдельно от сборной России.

Глазырина была заявлена за сборную России для выступления на чемпионате мира, который состоялся в феврале в австрийском Хохфильцене, однако не смогла принять участие в турнире, так как IBU сообщил об отстранении биатлонистки за день до ее старта.