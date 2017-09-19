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https://sport.mail.ru/news/biathlon/31053022/
19 сентября 2017, 12:59 | Биатлон | Чемпионат.com

М. Фуркад: Если меня выберут знаменосцем на открытии ОИ-2018, я буду счастлив

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад сообщил, что готов стать знаменосцем сборной Франции на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), которая состоится 9 февраля.

Двукратный олимпийский чемпион 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад сообщил что готов стать знаменосцем сборной Франции на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) которая состоится 9 февраля. Увеличить
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«Я не буду просить об этом, но если комитет и спортсмены того захотят, то я посчитаю это большой честью и буду счастлив. За время весеннего подготовительного периода моё мнение по этому поводу изменилось. Я стал лучше понимать, насколько это почётно», — приводит слова Фуркада L’Equipe.

В прошедшем сезоне Мартен выиграл 14 личных гонок из 26, ещё трижды стал вторым и пять раз финишировал с третьим результатом.
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