Олимпийской чемпионке Светлане Ишмуратовой присвоили звание полковника

Звание полковника досрочно присвоено уроженке Златоуста, двукратной олимпийской чемпионке по биатлону Светлане Ишмуратовой, сообщают в пресс-центре ЦСКА.

Светлана Ишмуратова является заместителем начальника ЦСКА по работе с личным составом. Погоны знаменитой спортсменке вручили 16 сентября на борту самолета Министерства обороны РФ.

«Это было неожиданно, но очень приятно. Ощущение такое, будто снова выиграла “золото” Олимпийских игр. Аж слезы на глазах навернулись. Я взлетела в небо подполковником, а спустя два часа приземлилась в Краснодаре полковником», — цитирует Ишмуратову пресс-центр ЦСКА.

Добавим, что ранее спортсменка была награждена Орденом Почета «За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения» и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.