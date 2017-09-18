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https://sport.mail.ru/news/biathlon/31036632/
18 сентября 2017, 8:18 | Биатлон | Lenta.Ru

Слепцова рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП чемпионки ОИ по биатлону

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала о состоянии попавшей в ДТП коллеги Ольги Медведцевой. Запись Слепцова сделала на своей странице в Instagram.

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана <span class=error>Слепцова</span> рассказала о состоянии попавшей в ДТП коллеги Ольги Медведцевой. Запись <span class=error>Слепцова</span> сделала на своей странице в Instagram. Увеличить
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«У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось. Но и с ней тоже уже все нормально — она в сознании и уже шутит. А ехали мы из города Бородино, там проходили соревнования на призы Медведцевой. Еще раз спасибо, и давайте все пожелаем Оле здоровья», — написала Слепцова.

В воскресенье, 17 сентября, автомобиль, в котором ехали биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, попал в ДТП на трассе Бородино — Красноярск. Во время движения от встречного автомобиля отвалился болт и отлетел в лобовое стекло машины спортсменок. Деталь пробила преграду и попала в височную часть головы водителя.

42-летнюю женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Сообщалось, что угрозы для жизни спортсменки нет, но некоторое время Медведцева проведет в стационаре.

Медведцева (урожденная Заморозова) завершила карьеру по окончании сезона-2009/10. Своих лучших результатов она добилась, выступая под фамилией Пылева. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити биатлонистка завоевала золото в гонке преследования и бронзу в эстафете. В ее активе также золото Ванкувера-2010 в эстафете.
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