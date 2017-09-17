Слепцова заявила, что с Медведцевой все нормально, она в сознании и уже шутит
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Светлана Слепцова заявила, что с Ольгой Медведцевой, пострадавшей в ДТП, всё нормально, она в сознании и уже шутит.
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Ранее сообщалось, что Медведцева в субботу, находясь за рулем своего автомобиля, примерно в 60 километрах от Красноярска попала в ДТП. Вместе с ней в машине находились Слепцова и Ольга Вилухина. Медведцева была доставлена в больницу и прооперирована. Слепцова и Вилухина не пострадали.
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