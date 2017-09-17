Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/31032839/
17 сентября 2017, 16:48 | Биатлон | Р-Спорт

Слепцова заявила, что с Медведцевой все нормально, она в сознании и уже шутит

МОСКВА, 17 сен — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Светлана Слепцова заявила, что с Ольгой Медведцевой, пострадавшей в ДТП, всё нормально, она в сознании и уже шутит.

Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Светлана Слепцова заявила что с Ольгой Медведцевой пострадавшей в ДТП всё нормально она в сознании и уже шутит. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что Медведцева в субботу, находясь за рулем своего автомобиля, примерно в 60 километрах от Красноярска попала в ДТП. Вместе с ней в машине находились Слепцова и Ольга Вилухина. Медведцева была доставлена в больницу и прооперирована. Слепцова и Вилухина не пострадали.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Чемпионат Германии. Дарья Блашко обыграла весь основной состав сборной Украины, заняв 6-е место в масстарте на 12,5 км

Чемпионат Германии. Дарья Блашко обыграла весь основной состав сборной Украины, заняв 6-е место в масстарте на 12,5 км

На Открытом чемпионате Германии по биатлону на лыжероллерах белоруска Дарья Блашко, выступающая под флагом Украины, показала в гонке с массовым стартом на 12,5 км лучший результат среди основного состава украинской национальной команды.
Еще 7 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов