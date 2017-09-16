Чемпионат Германии. Дарья Блашко обыграла весь основной состав сборной Украины, заняв 6-е место в масстарте на 12,5 км

Россиянин Алексей Волков победил в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Второе место занял еще один представитель России Антон Шипулин, а замкнул тройку призеров болгарин Красимир Анев. Белорус Владимир Чепелин, накануне первенствовавший в спринте, на сей раз занял шестое место.