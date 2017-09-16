Чемпионат Германии. Дарья Блашко обыграла весь основной состав сборной Украины, заняв 6-е место в масстарте на 12,5 км
На Открытом чемпионате Германии по биатлону на лыжероллерах белоруска Дарья Блашко, выступающая под флагом Украины, показала в гонке с массовым стартом на 12,5 км лучший результат среди основного состава украинской национальной команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Блашко заняла 6-е место, отстав от победительницы Доротеи Вирер из Италии на 1.56,2 (2−0−0−0). Ближайшая из украинок Вита Семеренко при безукоризненной стрельбе проиграла Дарье 3 секунды (8-е место).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter