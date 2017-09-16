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16 сентября 2017, 19:41 | Биатлон | Прессбол

Чемпионат Германии. Дарья Блашко обыграла весь основной состав сборной Украины, заняв 6-е место в масстарте на 12,5 км

На Открытом чемпионате Германии по биатлону на лыжероллерах белоруска Дарья Блашко, выступающая под флагом Украины, показала в гонке с массовым стартом на 12,5 км лучший результат среди основного состава украинской национальной команды.

На Открытом чемпионате Германии по биатлону на лыжероллерах белоруска Дарья <span class=error>Блашко</span> выступающая под флагом Украины показала в гонке с массовым стартом на 125 км лучший результат среди основного состава украинской национальной команды. Увеличить
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Блашко заняла 6-е место, отстав от победительницы Доротеи Вирер из Италии на 1.56,2 (2−0−0−0). Ближайшая из украинок Вита Семеренко при безукоризненной стрельбе проиграла Дарье 3 секунды (8-е место).

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