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12 сентября 2017, 13:33 | Биатлон | Р-Спорт

Слепцова: Результаты у сборных РФ по биатлону появятся, если сменить руководство СБР

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Результаты у сборных России появятся, если сменить руководство Союза биатлонистов России (СБР), заявила олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете российская биатлонистка Светлана Слепцова.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Результаты у сборных России появятся если сменить руководство Союза биатлонистов России (<span class=error>СБР</span>) заявила олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете российская <span class=error>биатлонистка</span> Светлана <span class=error>Слепцова</span>. Увеличить
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На последнем чемпионате мира по биатлону, который прошел в феврале в Австрии, российские спортсмены завоевали две медали — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

«Результат у мужской и женской сборных России по биатлону будет, если поменяют руководство СБР. Я так считаю, потому что когда (руководителями) были Сергей Кущенко и Михаил Прохоров, у нас были лучше результаты, чем сейчас. Сейчас СБР возглавляет Александр Кравцов, ему нужно было просто сохранить то, что создали Кущенко и Прохоров, но, к сожалению, у команд сейчас даже нет автобусов», — заявила 31-летняя Слепцова во время видеоконференции на канале Олимпийского комитета России в Youtube.

«Есть трудности у команд. Что-то изменится, когда их не будет, и когда не будут давить на спортсменов, что ты не поедешь на следующий сбор», — добавила спортсменка.

Слепцова завершила карьеру в конце августа во время чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском.
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