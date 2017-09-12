Слепцова: Результаты у сборных РФ по биатлону появятся, если сменить руководство СБР

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На последнем чемпионате мира по биатлону, который прошел в феврале в Австрии, российские спортсмены завоевали две медали — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

«Результат у мужской и женской сборных России по биатлону будет, если поменяют руководство СБР. Я так считаю, потому что когда (руководителями) были Сергей Кущенко и Михаил Прохоров, у нас были лучше результаты, чем сейчас. Сейчас СБР возглавляет Александр Кравцов, ему нужно было просто сохранить то, что создали Кущенко и Прохоров, но, к сожалению, у команд сейчас даже нет автобусов», — заявила 31-летняя Слепцова во время видеоконференции на канале Олимпийского комитета России в Youtube.

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«Есть трудности у команд. Что-то изменится, когда их не будет, и когда не будут давить на спортсменов, что ты не поедешь на следующий сбор», — добавила спортсменка.

Слепцова завершила карьеру в конце августа во время чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском.