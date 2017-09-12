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12 сентября 2017, 14:47 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонистка Слепцова заявила, что ей предлагали выступать за Белоруссию и Казахстан

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Светлана Слепцова заявила, что в течение карьеры ей дважды предлагали сменить спортивное гражданство.

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Слепцова объявила о завершении карьеры в конце августа во время чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском.

«Мне предлагали два раза — Казахстан и Белоруссия. В первый раз (отказала) не раздумывала, второй раз начала думать, потому что когда такое отношение в России к спортсменам… Я не скажу, что я была худшей в сборной, но когда тебя пинают то туда, то сюда, то начинаешь задумываться», — заявила Слепцова во время видеоконференции на канале Олимпийского комитета России в Youtube.

«Посидела, подумала, посоветовалась. Все-таки я уже олимпийская чемпионка, чемпионка мира, уходить в таком статусе и потом возвращаться обратно в Россию, все-таки будет тяжело. Я решила, что пойду здесь до конца», — продолжила российская биатлонистка.

Слепцова выиграла олимпийское золото на Играх в Ванкувере в 2010 году в эстафете. Также она является шестикратной победительницей этапов Кубка мира, чемпионкой мира в эстафете (2009), бронзовым призером чемпионата мира в смешанной эстафете (2008).
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