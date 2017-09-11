Шипулин и Волков примут участие в ЧР по летнему биатлону в Чайковском
Олимпийские чемпионы 2014 года, биатлонисты Антон Шипулин и Алексей Волков, завершили очередной сбор, который они провели в «Жемчужине Сибири», сообщает «Тюменская арена».
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Там под началом Андрея Крючкова и Андрея Гербулова спортсмены активно работали над стрельбой и проводили тяжёлые комплексные тренировки. Тюменский сбор для них стал четвёртым в межсезонье. Ранее они трудились в болгарском Бельмекене, эстонском Отепя и в Сочи.
Теперь Шипулин и Волков на исходе сентября отправятся в Чайковский на чемпионат России по летнему биатлону.
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