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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30972966/
11 сентября 2017, 23:37 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин и Волков примут участие в ЧР по летнему биатлону в Чайковском

Олимпийские чемпионы 2014 года, биатлонисты Антон Шипулин и Алексей Волков, завершили очередной сбор, который они провели в «Жемчужине Сибири», сообщает «Тюменская арена».

Олимпийские чемпионы 2014 года биатлонисты Антон <span class=error>Шипулин</span> и Алексей Волков завершили очередной сбор который они провели в Жемчужине Сибири сообщает Тюменская арена. Увеличить
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Там под началом Андрея Крючкова и Андрея Гербулова спортсмены активно работали над стрельбой и проводили тяжёлые комплексные тренировки. Тюменский сбор для них стал четвёртым в межсезонье. Ранее они трудились в болгарском Бельмекене, эстонском Отепя и в Сочи.

Теперь Шипулин и Волков на исходе сентября отправятся в Чайковский на чемпионат России по летнему биатлону.
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