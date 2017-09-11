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11 сентября 2017, 16:24 | Биатлон | Чемпионат.com

Скардино: Вероятно, будем пропускать этапы КМ, чтобы сохранить кондиции на ОИ

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала, как будет строиться подготовка к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала как будет строиться подготовка к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Увеличить
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Ранее 32-летняя спортсменка, завоевавшая на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи бронзовую медаль в индивидуальной гонке, сообщила, что может завершить карьеру после Игр-2018.

«У нас шесть этапов перед Олимпийскими играми. У нас была такая практика, перед Сочи мы пропускали несколько стартов, и сейчас мы будем смотреть ближе к зиме, как пойдёт подготовка. Скорее всего, кто-то будет пропускать последний из этапов Кубка мира, это пока не окончательный вариант, но это будет лучшим подходом при подготовке к Олимпиаде, чтобы сохранить хорошие кондиции», — цитирует Скардино «Sputnik Беларусь».
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