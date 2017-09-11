Скардино: Вероятно, будем пропускать этапы КМ, чтобы сохранить кондиции на ОИ

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Ранее 32-летняя спортсменка, завоевавшая на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи бронзовую медаль в индивидуальной гонке, сообщила, что может завершить карьеру после Игр-2018.