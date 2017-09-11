Скардино: Вероятно, будем пропускать этапы КМ, чтобы сохранить кондиции на ОИ
Белорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала, как будет строиться подготовка к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее 32-летняя спортсменка, завоевавшая на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи бронзовую медаль в индивидуальной гонке, сообщила, что может завершить карьеру после Игр-2018.
«У нас шесть этапов перед Олимпийскими играми. У нас была такая практика, перед Сочи мы пропускали несколько стартов, и сейчас мы будем смотреть ближе к зиме, как пойдёт подготовка. Скорее всего,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter