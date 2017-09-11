Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/30968279/
11 сентября 2017, 15:21 | Биатлон | Чемпионат.com

Биатлонист Рёш начал сбор пожертвований на участие в Олимпиаде-2018

Олимпийский чемпион 2006 года в эстафетной гонке, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете бельгийский биатлонист Михаэль Рёш, ранее выступавший за сборную Германии, начал сбор средств на поездку на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

На своей странице на краудфандинговой платформе I Believe in You он написал, что мечтает выступить на Олимпиаде: «Если вы поддержите меня пожертвованием, то я отблагодарю вас, разместив ваше фото на винтовке. Вы отправитесь на Олимпиаду вместе со мной».

Рёш планирует собрать 20 тыс. швейцарских франков. На данный момент собрано 6100.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп