Биатлонист Рёш начал сбор пожертвований на участие в Олимпиаде-2018

На своей странице на краудфандинговой платформе I Believe in You он написал, что мечтает выступить на Олимпиаде: «Если вы поддержите меня пожертвованием, то я отблагодарю вас, разместив ваше фото на винтовке. Вы отправитесь на Олимпиаду вместе со мной».

Рёш планирует собрать 20 тыс. швейцарских франков. На данный момент собрано 6100.