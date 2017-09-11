Биатлонист Рёш начал сбор пожертвований на участие в Олимпиаде-2018
Олимпийский чемпион 2006 года в эстафетной гонке, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете бельгийский биатлонист Михаэль Рёш, ранее выступавший за сборную Германии, начал сбор средств на поездку на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
На своей странице на краудфандинговой платформе I Believe in You он написал, что мечтает выступить на Олимпиаде: «Если вы поддержите меня пожертвованием, то я отблагодарю вас, разместив ваше фото на винтовке. Вы отправитесь на Олимпиаду вместе со мной».
Рёш планирует собрать 20 тыс. швейцарских франков. На данный момент собрано 6100.
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