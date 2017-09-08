Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален будет развивать лыжный спорт в Китае

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Восьмикратный олимпийский чемпион задействован в акции Bring kids to the snow, которая должна помочь в преддверии Олимпиады в Пекине в 2022 году увеличить число жителей Поднебесной, занимающихся лыжными видами спорта до 300 млн человек. «Мы просто научим жителей Китая бегать на лыжах. Я уже включился в этот процесс, чтобы помочь активнее привлекать детей к занятиям на лыжах. В Китае нет таких хороших лыжных традиций, как у нас в Норвегии или в Швеции. Мы поделимся опытом и научим всех желающих. Если сможем привлечь больше китайских спортсменов к лыжным гонкам и биатлону, то это будет полезно и для этих видов спорта», — рассказал Уле-Эйнар Бьерндален.

Прославленный норвежский биатлонист вместе со своей супругой Дарьей Домрачевой продолжает подготовку к олимпийскому сезону 2018 года.