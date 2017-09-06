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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30915120/
6 сентября 2017, 13:01 | Биатлон | Чемпионат.com

Нойнер: Не думаю, что Дальмайер обязательно завершит карьеру после ОИ-2018

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер прокомментировала информацию о том, что победительница Кубка мира — 2016/17, её соотечественница Лаура Дальмайер, может завершить карьеру после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Двукратная олимпийская чемпионка 12-кратная чемпионка мира трёхкратная обладательница Кубка мира немецкая <span class=error>биатлонистка</span> Магдалена <span class=error>Нойнер</span> прокомментировала информацию о том что победительница Кубка мира — 2016/17 её соотечественница <span class=error>Лаура</span> Дальмайер может завершить карьеру после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Увеличить
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«Я предполагаю, что у Лауры много интересов в жизни, и биатлон для неё — не самое главное. Однако это не означает, что она обязательно завершит карьеру после Олимпиады. Думаю, она добьётся успеха не только в этом сезоне, но и в следующих», — цитирует Нойнер TZ.
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