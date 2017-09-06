Нойнер: Не думаю, что Дальмайер обязательно завершит карьеру после ОИ-2018
Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер прокомментировала информацию о том, что победительница Кубка мира — 2016/17, её соотечественница Лаура Дальмайер, может завершить карьеру после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
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«Я предполагаю, что у Лауры много интересов в жизни, и биатлон для неё — не самое главное. Однако это не означает, что она обязательно завершит карьеру после Олимпиады. Думаю, она добьётся успеха не только в этом сезоне, но и в следующих», — цитирует Нойнер TZ.
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