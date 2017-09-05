Тренер: Шипулину и Волкову нужно работать на огневых рубежах с более высокой интенсивностью

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— Сейчас нам нужно с более высокой интенсивностью — мышечной и вегетативной — работать на огневых рубежах, — приводит «АСН «Тюменская Арена» слова Крючкова. — Чемпионат мира в Чайковском был для нас полезен как контрольный рубеж. К нему мы специально не подводились. И старты показали, что той интенсивности, с которой мы до него работали при стрельбе, было недостаточно.

— На этом сборе у Антона и Алексея рядом много близких людей…

— Если мы хотим, чтобы спортсмены хорошо и качественно тренировались, им нужно создавать комфортные условия. Но ребята — профессионалы. Они правильно расставляют приоритеты. Мы еще в мае обсуждали, куда мы возьмем семью, а на какие сборы этого делать не стоит. Я вижу по тренировкам, что в Тюмени наличие близких людей парней нисколько не отвлекает. Шипулин и Волков все понимают правильно.

Отметим, что сбор в Тюмени продлится до 9 сентября.