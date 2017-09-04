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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30890317/
4 сентября 2017, 12:53 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Обсудили с Гербуловым, что мне нужно изменить подход к огневому рубежу

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями от тренировок в Тюмени и рассказал о планах изменить подход к огневому рубежу.

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон <span class=error>Шипулин</span> поделился впечатлениями от тренировок в Тюмени и рассказал о планах изменить подход к огневому рубежу. Увеличить
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«Я хотел, чтобы моя жена и сын приехали на этот сбор. Но не получилось. Свободное время провожу здесь с родителями и сестрой. Отмечу, что присутствие близких нас никак не расслабляет. Мы очень собранны в это межсезонье и всё делаем в меру. На первом месте — тренировки. И уже вечером, если есть силы, общение с близкими.

Конечно, приятно работать на родной земле, где я родился и вырос. Отличная обстановка, шикарные условия. Правда, говорят, погода скоро станет дождливой. Но мы с этим справимся, никаких проблем.

У нас всегда одинаково серьёзно внимание уделяется и стрельбе, и скоростной работе. Просто наставники сейчас немного меняют тренировочный процесс под те задачи, которые мы на данном этапе преследуем. Пытаемся исправить ошибки, внедряем новые схемы. Уже обговорили с Гербуловым, что нужно немного изменить подход к огневому рубежу, делать это быстрее. На летнем чемпионате России хочется стрелять уже лучше», — цитирует Шипулина «Тюменская арена».
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