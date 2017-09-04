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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30888938/
4 сентября 2017, 11:39 | Биатлон | Чемпионат.com

Тихонов: Окажись я рядом с Шипулиным, многих ошибок мы могли бы избежать

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление лидера сборной России Антона Шипулина на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление лидера сборной России Антона <span class=error>Шипулина</span> на чемпионате мира по летнему биатлону в <span class=error>Чайковском</span>. Увеличить
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«Антон Шипулин, к сожалению, не показал, на что способен. Стрельба была снова не его. Сейчас не время обсуждать тренерский коллектив, но меня беспокоят эти тревожные «звоночки». Это ещё один повод вспомнить о людях, с которыми Антон работает.

Я уверен на сто процентов, окажись я рядом с Антоном, многих ошибок мы могли бы избежать. Если у него будет желание, я готов подъехать на сбор и указать на эти ошибки. Я за Антоном наблюдаю и знаю его ошибки. Когда рядом выступают непрофессионалы, это никогда не вселяет уверенности. Мы знаем, что Антон повторяет ошибки Чепикова. Думаю, что Серёжа сейчас осознал, сколько он потерял времени, уходя в лыжные гонки.

Рядом с Антоном должны стоять настоящие профессионалы, чтобы наконец реализовать то, что дала тебе природа. У тебя очень хорошие данные. Ты ни в чём не уступаешь Фуркаду и другим лидерам. Ты можешь стать лидером мирового биатлона, но не с этим тренерским коллективом. Я готов повторить это с любой трибуны на сто процентов. Ты сам, Антон, намекаешь на то, что эта Олимпиада в твоей карьере последняя. Поэтому здесь надо на карту поставить всё. Я сам закончил в 33 года. Не хотел уходить, но был вынужден, так как уже после третьей Олимпиады меня хотели проводить.

Я тебе желаю спортивного долголетия и успехов, но искренне желаю прислушаться и к другим людям и не повторять ошибок. Антон, если наберёшься смелости, я готов с тобой один на один провести стрелковую тренировку, и ты убедишься в своих стрелковых ошибках. Я говорю это с полной ответственностью перед всем российским биатлоном, — написал Тихонов на своём официальном сайте.
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