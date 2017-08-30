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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30842551/
30 августа 2017, 13:15 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Календарь биатлонного сезона-2017/18. Старт — 26 ноября

Международный союз биатлонистов на своем официальном сайте опубликовал календарь Кубка мира на сезон-2017/18, а также биатлонный турнир на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Первый старт сезона состоится 26 ноября в Эстерсунде, а завершится сезон 25 марта в Тюмени.

Олимпийский турнир стартует 10 февраля женским спринтом, а завершится 23 февраля мужской эстафетой.

Кубок мира-2017/18.

1-й этап. Эстерсунд, Швеция. (24 ноября — 3 декабря)
26 ноября — супемикст,
26 ноября — смешанная эстафета,
29 ноября — индивидуальная гонка, женщины,
30 ноября — индивидуальная гонка, мужчины,
1 декабря — спринт, женщины,
2 декабря — спринт, мужчины,
3 декабря — гонка преследования, женщины,
3 декабря — гонка преследования, мужчины.

2-й этап. Хохфильцен, Австрия. (5—10 декабря)
8 декабря — спринт, мужчины,
8 декабря — спринт, женщины,
9 декабря — гонка преследования, мужчины,
9 декабря — гонка преследования, женщины,
10 декабря — эстафета, мужчины,
10 декабря — эстафета, женщины.

3-й этап. Анси, Франция. (12—17 декабря)
14 декабря — спринт, женщины,
15 декабря — спринт, мужчины,
16 декабря — гонка преследования, женщины,
16 декабря — гонка преследования, мужчины,
17 декабря — масс-старт, женщины,
17 декабря — масс-старт, мужчины.

4-й этап. Оберхоф, Германия. (2—7 января)
4 января — спринт, женщины,
5 января — спринт, мужчины,
6 января — гонка преследования, женщины,
6 января — гонка преследования, мужчины,
7 января — эстафета, женщины,
7 января — эстафета, мужчины.

5-й этап. Рупольдинг, Германия. (9—14 января)
10 января — индивидуальная гонка, мужчины,
11 января — индивидуальная гонка, женщины,
12 января — эстафета, мужчины,
13 января — эстафета, женщины,
14 января — масс-старт, мужчины,
14 января — масс-старт, женщины.

6-й этап. Антхольц, Италия. (16—21 января)
18 января — спринт, женщины,
19 января — спринт, мужчины,
20 января — гонка преследования, женщины,
20 января — гонка преследования, мужчины,
21 января — эстафета, женщины,
21 января — эстафета, мужчины.

Олимпийские игры. Пхенчхан, Корея. (9—25 февраля).

10 февраля — спринт, женщины,
11 февраля — спринт, мужчины,
12 февраля — гонка преследования, женщины,
12 февраля — гонка преследования, мужчины,
14 февраля — индивидуальная гонка, мужчины,
15 февраля — индивидуальная гонка, женщины,
17 февраля — масс-старт, женщины,
18 февраля — масс-старт, мужчины,
20 февраля — смешанная эстафета,
22 февраля — эстафета, женщины,
23 февраля — эстафета, мужчины.

Кубок мира-2017/18.

7-й этап. Контиолахти, Финляндия. (6—11 марта)
8 марта — спринт, мужчины,
9 марта — спринт, женщины,
10 марта — супермикст,
10 марта — смешанная эстафета,
11 марта — масс-старт, мужчины,
11 марта — масс-старт, женщины.

8-й этап. Холменколлен, Норвегия. (13—18 марта)
15 марта — спринт, женщины,
15 марта — спринт, мужчины,
17 марта — эстафета, женщины,
17 марта — гонка преследования, мужчины,
18 марта — гонка преследования, женщины,
18 марта — эстафета, мужчины.

9-й этап. Тюмень, Россия. (20—25 марта)
22 марта — спринт, мужчины,
23 марта — спринт, женщины,
24 марта — гонка преследования, мужчины,
24 марта — гонка преследования, женщины,
25 марта — масс-старт, мужчины,
25 марта — масс-старт, женщины.
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