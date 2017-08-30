СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2014 в эстафете, российский биатлонист Алексей Волков намерен чаще выступать на этапах Кубка мира в предолимпийском соревновательном сезоне. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в ходе открытой тренировки в горах под Сочи.