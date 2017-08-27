Слепцова: три золота на прощанье
В Чайковском завершился чемпионат мира по летнему биатлону. Его героиней стала Светлана Слепцова, выигравшая все три дистанции и объявившая о завершении карьеры.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После двух огневых рубежей в воскресной гонке преследования золотому
Когда они уходили на последний двухкилометровый круг, преимущество Слепцовой составляло 11,3 секунды, а вскоре ринувшаяся в погоню Белкина сократила эту разницу до пяти и… Дальше запал украинки иссяк. Слепцова финишировала в одиночестве, под овации трибун и с национальным флагом в руках. А через несколько минут заявила в прямом эфире «Матч ТВ», что скоро станет мамой. В общем, все получилось красиво и трогательно.
КАРЬЕРА «СВЕТЫ-РАКЕТЫ»
Слепцовой в конце июля исполнился 31 год. В конце «нулевых» она считалась восходящей звездой мирового калибра, регулярно брала медали на этапах КМ и была едва ли не самой быстрой среди всех биатлонисток планеты. Помнится, после ее очередного «обгона ногами всех подряд» я
Тем не менее, публика Свету всегда помнила, поддерживала и любила. А ее проводы в Чайковском вышли и вовсе идеальными: с золотым
ШИПУЛИН МАЗАЛ И ДОГОНЯЛ
Если же отвлечься от радостного антуража, то с
Хотя одна полноценная звезда на этом чемпионате
Волков, кстати, мог стать первым в истории пятикратным чемпионом мира по биатлону на роллерах (их на летних ЧМ используют с 2006 года, до этого соревнования проводились без лыж, по схеме «кросс плюс стрельба»). Но помешал белорус Владимир Чепелин, накативший на финише и выигравший у россиянина 3,4 секунды в субботнем спринте. Собственно, это было единственное поражение «взрослой» сборной хозяев на этом чемпионате (наши юниоры, выступавшие по аналогичной программе — смешанная эстафета, два спринта и два преследования, тоже взяли четыре титула из пяти).
ВОЛКОВ И СЛЕПЦОВА ПО ЗОЛОТУ СРАВНЯЛИСЬ С МАККАРАЙНЕН
Хотя в мужском летнем биатлоне Волков
Можно ли по итогам
А Слепцовой — огромное спасибо. Ну, и семейного счастья, разумеется.
Летний биатлон. Чемпионат мира.
Чайковский (Пермская область).
Спринт 7,5 км. Женщины.
1. Слепцова (Россия) — 20.22,1 (0+0).
2. П. Фиалкова (Словакия) — 41,3 (0+2).
3. Дмитриева (Россия) — 42,9 (1+1).
4. Кайшева (Россия) — 1.01,3 (1+1).
Гонка преследования 10 км. Женщины.
1. Слепцова (Россия) — 31.26,7 (0+0+3+2).
2. Белкина (Украина) — 10,9 (2+0+0+0).
3. П. Фиалкова (Словакия) — 27,2 (1+2+2+0).
4. Дмитриева (Россия) — 29,3 (1+1+2+2).
Спринт 10 км. Мужчины.
1. Чепелин (Белоруссия) — 24.13,3 (1+0).
2. Волков (Россия) — 3,4 (0+0).
3. Хасилла (Словакия) — 9,0 (0+1).
6. Шипулин (Россия) — 43,6 (2+2).
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины.
1. Волков (Россия) — 31.29,0 (0+1+0+0).
2. Шипулин (Россия) — 43,7 (1+1+1+1).
3. Анев (Болгария) — 1.18,1 (0+0+0+2).
Смешанная эстафета 2×6+2х7,5 км.
1. Россия (Кайшева, Слепцова, Волков, Шипулин) — 1:12.17,1 (0+10).
2. Словакия — 29,7 (0+16).
3. Украина — 1.24,1 (0+6).
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