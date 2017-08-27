Слепцова: три золота на прощанье

После двух огневых рубежей в воскресной гонке преследования золотому хет-трику Слепцовой, казалось, ничто не угрожало. Точно отстреляв обе «лежки», она увеличила свой отрыв от ближайших преследовательниц с 40 секунд до полутора минут. Но биатлонные боги напоследок приготовили ей еще одно испытание. На стрельбище разгулялся ветер, из десяти «стоячих» патронов Слепцова отправила в цель только половину, и эти пять штрафных кругов позволили сесть лидеру «на хвост» украинке Надежде Белкиной, внезапно выскочившей откуда-то из глубины пелотона.

Когда они уходили на последний двухкилометровый круг, преимущество Слепцовой составляло 11,3 секунды, а вскоре ринувшаяся в погоню Белкина сократила эту разницу до пяти и… Дальше запал украинки иссяк. Слепцова финишировала в одиночестве, под овации трибун и с национальным флагом в руках. А через несколько минут заявила в прямом эфире «Матч ТВ», что скоро станет мамой. В общем, все получилось красиво и трогательно.

КАРЬЕРА «СВЕТЫ-РАКЕТЫ»

Слепцовой в конце июля исполнился 31 год. В конце «нулевых» она считалась восходящей звездой мирового калибра, регулярно брала медали на этапах КМ и была едва ли не самой быстрой среди всех биатлонисток планеты. Помнится, после ее очередного «обгона ногами всех подряд» я как-то даже придумал термин «Света-Ракета», но… Продолжения за этим взлетом, увы, не последовало. Все медали, добытые Слепцовой на зимних Олимпиадах (золото) и ЧМ (золото плюс бронза), относятся к эстафетам, а вскоре после Ванкувера-2010 ее карьера и вовсе резко пошла на спад. В последние пять лет она появлялась на Кубке мира лишь эпизодически и в личных гонках ни разу не попадала в первую двадцатку.

Тем не менее, публика Свету всегда помнила, поддерживала и любила. А ее проводы в Чайковском вышли и вовсе идеальными: с золотым хет-триком и при родных переполненных трибунах. Кстати, если кто на этом чемпионате и заслуживает безоговорочного восторга, так это болельщики, обеспечившие сплошной трехдневный аншлаг. Особенно впечатляли радостные толпы вдоль трассы. При том, что Чайковский — это не Ханты и не Тюмень, по-настоящему большого биатлона здесь никогда не было. А интерес, тем не менее, есть — и какой! Хороший, большой, всеобщий. Может, у нас теперь так вообще везде?..

ШИПУЛИН МАЗАЛ И ДОГОНЯЛ

Если же отвлечься от радостного антуража, то с объективно-спортивной точки зрения ничего серьезного в Чайковском не происходило. Просто потому, что туда мало кто доехал — не было ни немцев, ни норвежцев, ни французов, ни чехов, а Украина с Белоруссией прислали запасных. Что ж, немудрено: все готовятся к олимпийскому сезону.

Хотя одна полноценная звезда на этом чемпионате все-таки бежала — лидер нашей мужской сборной Антон Шипулин. По скорости лыжероллерного хода он в Чайковском был явно лучше всех, а вот со стрельбой имелись существенные проблемы. И если в смешанной эстафете его три промаха в начале «лежки» ни на что не повлияли (преимущество сборной России было слишком велико), то кошмарные 60 процентов попаданий в спринте отбросили Шипулина на шестое место. Да и в сегодняшней гонке преследования он не смог пройти «на ноль» ни одного рубежа. Мазал и догонял, снова мазал — и снова догонял. Пока не бросил это дело на последнем круге, сбавив темп, и спокойно «докатив» вторым после Алексея Волкова.

Волков, кстати, мог стать первым в истории пятикратным чемпионом мира по биатлону на роллерах (их на летних ЧМ используют с 2006 года, до этого соревнования проводились без лыж, по схеме «кросс плюс стрельба»). Но помешал белорус Владимир Чепелин, накативший на финише и выигравший у россиянина 3,4 секунды в субботнем спринте. Собственно, это было единственное поражение «взрослой» сборной хозяев на этом чемпионате (наши юниоры, выступавшие по аналогичной программе — смешанная эстафета, два спринта и два преследования, тоже взяли четыре титула из пяти).

ВОЛКОВ И СЛЕПЦОВА ПО ЗОЛОТУ СРАВНЯЛИСЬ С МАККАРАЙНЕН

Хотя в мужском летнем биатлоне Волков установил-таки рекорд: до него четыре золота на асфальте брали только женщины — финка Кайса Маккарайнен, словенка Теа Грегорин, а теперь еще и Слепцова. У Шипулина — три награды высшего достоинства. Впрочем, все это — не более, чем «занимательная статистика». Через три месяца стартует Кубок мира, а еще через три — Олимпиада в Пхенчхане, где Шипулину, при всем уважении к Волкову, придется иметь дело совсем не с ним, а со всякими фуркадами и бьорндаленами.

Можно ли по итогам уик-энда в Чайковском сделать хоть какие-то выводы олимпийского масштаба? Ну, разве что один: Шипулин, как и в прошлом сезоне, стреляет очень быстро, в одно время с признанным «пулеметчиком» Волковым, но совместить скорость с попадучестью по-прежнему не может. И это на самом деле — едва ли не главный для российского биатлона «предпхенчхановский» вопрос. Время для стабилизации прицела еще вроде как есть, однако его остается все меньше и меньше.

А Слепцовой — огромное спасибо. Ну, и семейного счастья, разумеется.

Летний биатлон. Чемпионат мира.

Чайковский (Пермская область).

Спринт 7,5 км. Женщины.

1. Слепцова (Россия) — 20.22,1 (0+0).

2. П. Фиалкова (Словакия) — 41,3 (0+2).

3. Дмитриева (Россия) — 42,9 (1+1).

4. Кайшева (Россия) — 1.01,3 (1+1).

Гонка преследования 10 км. Женщины.

1. Слепцова (Россия) — 31.26,7 (0+0+3+2).

2. Белкина (Украина) — 10,9 (2+0+0+0).

3. П. Фиалкова (Словакия) — 27,2 (1+2+2+0).

4. Дмитриева (Россия) — 29,3 (1+1+2+2).

Спринт 10 км. Мужчины.

1. Чепелин (Белоруссия) — 24.13,3 (1+0).

2. Волков (Россия) — 3,4 (0+0).

3. Хасилла (Словакия) — 9,0 (0+1).

6. Шипулин (Россия) — 43,6 (2+2).

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины.

1. Волков (Россия) — 31.29,0 (0+1+0+0).

2. Шипулин (Россия) — 43,7 (1+1+1+1).

3. Анев (Болгария) — 1.18,1 (0+0+0+2).

Смешанная эстафета 2×6+2х7,5 км.

1. Россия (Кайшева, Слепцова, Волков, Шипулин) — 1:12.17,1 (0+10).

2. Словакия — 29,7 (0+16).

3. Украина — 1.24,1 (0+6).