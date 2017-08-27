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27 августа 2017, 16:42 | Биатлон | Чемпионат.com

Юниоры Малиновский и Парфёнов — призёры гонки преследования на ЧМ в Чайковском

Россияне Игорь Малиновский и Степан Парфёнов заняли второе и третье места соответственно в юниорской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском.

Победил украинец Тарас Лесюк, который накануне был четвёртым в спринте.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Чайковский, Россия
Юниоры. Гонка преследования. 12,5 км

1. Тарас Лесюк (Украина) — 33.18,7 (3).
2. Игорь Малиновский (Россия) — +17,9 (5).
3. Степан Парфёнов (Россия) — +2.56,3 (6)…
5. Василий Томшин (Россия) — +2.27,1 (7)…
8. Николай Дмитриев (Россия) — +3.51,5 (7)…
12. Саид Халили (Россия) — +4.24,0 (6).
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