Слепцова: Вселенная любит меня, я закончила там, где и должна была

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«Решение я приняла неделю назад, понимала, что оно окончательное и чувствовала облегчение, сознавая, что всё закончится. Вселенная любит меня, и я закончила там, где и должна была.

В первую очередь буду думать о материнстве, хочется отдохнуть и заняться своим здоровьем. Олимпиада в Ванкувере была для меня самым ярким моментом в карьере. Я шла к этому всю свою жизнь, — передаёт слова Слепцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.