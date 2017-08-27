Слепцова ушла в декрет. До свидания, Луч Света!

В этой гонке с самого начала идеально было все. Стартовая позиция главной героини — первая, в гордом одиночестве, с большим отрывом. Поддержка соперниц и тренеров — многие из них вышли на трассу с сердечками и надписью «Луч Света» в честь Слепцовой. Солнечный день, полные трибуны, домашний чемпионат мира, финиш с российским триколором… Более совершенным финалом была бы, наверно, только олимпийская победа. Но и так Слепцова закончила двойным триумфом — на зависть многим.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BU1kTvKj6A2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Весёлое мероприятие и главное бесплатно ?? Первое ЭКО ( Этапное комплексное обследование ) ,а не то что вы подумали ?#мойпоследнийсезон</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от S S (@sleptsovass) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-02T12:21:09+00:00">Июн 2 2017 в 5:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СЛЕПЦОВА: Я СКОРО СТАНУ МАМОЙ.

Под занавес выдающейся, почти идеально пройденной гонки Слепцова словно решила потрепать нервы болельщикам. На заключительном круге Свету оставили силы, и ее стремительно стала догонять представительница Украины Надежда Белкина. Разрыв в какой-то момент сократился всего до пяти секунд, но затем Слепцова собралась. В конце концов, это был ее день, ее праздник. У Белкиной впереди еще много гонок, россиянке победить было нужнее.

— Волновалась больше, чем на Олимпийских играх, — заявила Слепцова во флеш-интервью после финиша. — Но волнение было особенным. Я не чувствовала, что это мой последний старт. Рада, что доставила удовольствие болельщикам, внесла интригу, хотя совсем этого не хотела. Всем спасибо, я безумно счастлива.

— Вы обещали после сегодняшней гонки объявить, по какой причине вы завершаете карьеру.

— Раз обещала, значит скажу. Я скоро стану мамой.

Вот так, еще одной интригой меньше. Свету можно только поздравить со счастливым событием. Она по понятным причинам не стала сообщать о своем состоянии до гонок, но многие ли сомневались — почему еще спортсменка вдруг, посреди межсезонья и накануне олимпийского сезона решит закончить?..

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWAU1PyjdsG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от S S (@sleptsovass) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-01T13:08:57+00:00">Июл 1 2017 в 6:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СЛЕПЦОВА НЕ ЖЕЛЕЗНАЯ.

Слепцова оставалась на лыжне последней из великого поколения российских чемпионок конца нулевых. Ей всего 31, это далеко не старость по спортивным меркам. Но кажется, что в биатлоне она была всегда. Шведка Анна Карин Улоффсон-Зидек, немки Мартина Глагов и Кати Вильхельм, француженка Сандрин Байи — все эти мастодонты, с которыми Слепцова успела посоперничать, уже давно на пенсии, рожают детей и вяжут рукавички. Немка Магдалена Нойнер моложе Слепцовой на год, но имеет двоих детей. Стоит ли удивляться, что и россиянка решила последовать ее примеру?

Все тренеры, с которыми она работала, называли Слепцову фантастически одаренной от природы спортсменкой. Отличные скоростные данные, стабильная стрельба — таких талантов в российском биатлоне давно не рождалось. Вероятно, поэтому Слепцова и проявила себя необыкновенно рано — уже с 20 лет выступала на уровне Кубка мира. Сравните с нынешним поколением россиянок, которые в этом возрасте даже не мечтают о взрослой сборной. В 22 года Слепцова впервые стала чемпионкой мира, в 23 — олимпийской чемпионкой Ванкувера. Тогда казалось, что это только начало замечательной карьеры.

К сожалению, в итоге те эстафетные награды так и остались для Слепцовой единственными. Больше на уровне чемпионатов мира и Олимпиад она не побеждала. Причин было много: от многочисленных травм и болезней до конфликтов с тренерским штабом. Пожалуй, ни одну биатлонистку в России не критиковали так больно и остро, как Слепцову. И ни одна так стойко не переносила травлю, чтобы с каждым новым сезоном возвращаться в строй. «Я не железная», — объяснила Слепцова причины своего ухода. Ее можно понять.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:43.19444444444444% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXPglCLDYo2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Всем большое спасибо за поздравления ?? всем ответить не смогла уж очень много ? Спасибо ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от S S (@sleptsovass) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-01T07:11:36+00:00">Авг 1 2017 в 12:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТАКИХ БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЮТ.

В соцсетях у Слепцовой есть свой хештэг — #ЛучСвета. Она действительно светлячок, то есть человек, который умеет выделиться из серой толпы. Яркая, независимая, всегда со своим мнением. Знаменитая надпись «SEXY» на пятой точке лыжного комбинезона или высказывание про «мы никому ничего не должны» на ванкуверской Олимпиаде — тоже явления из этой серии. Кто теперь вспомнит, что эти запоминающиеся жесты случились и попали в прессу, благодаря скорее стечению обстоятельств, чем скандальности характера?

Светлана, надо отдать ей должное, никогда не оправдывалась, хотя сказать там было, о чем. За все эти годы без результатов чего ей только не пришлось вынести. Любую другую биатлонистку на ее месте уже давно бы забыли: мол, не получается быстро бегать и стрелять — будем говорить о других, в чем проблема-то? Слепцову забыть невозможно: она и в послеспортивной жизни, без сомнения, будет светить ярче всех.

Она провела свою карьеру на сломе эпох, поколений, тренировочных методов. Потому, вероятно, и не завоевала даже половины тех медалей, на какие могла бы рассчитывать со своим талантом. Вне зависимости от результатов, она всегда оставалась звездой. К ее мнению прислушивались тренеры и подруги по команде. Журналисты и болельщики ловили каждое ее слово. Банальность и Слепцова — это понятия несовместимые.

Света не лукавит: зная ее волю, она действительно наверняка отобралась бы на Олимпиаду в Пхенчхан. Другое дело, что в этом корейском городе, где она выиграла первое свое золото чемпионата мира, вот так «на зубах» залезть на олимпийский пьедестал уже было бы сложно. Нынешняя российская эстафета уже далеко не та, что была в «золотые» времена, когда карьера Слепцовой только начиналась. В личных же гонках медаль для Слепцовой была бы чудом. Хотя, нельзя не подчеркнуть, что в биатлоне чудеса порой случаются. Вероятно, верой в это Светлана и гнала себя на тренировки этим летом. Пока с ней не случилось чудо другого, и куда более весомого толка.

Потеря Слепцовой для российского биатлона — это куда больше, чем потеря потенциальной медали. Это уход поколения, уход духа свободы и инакомыслия. Похожие средние результаты, штампованные фразы и суждения — та реальность, разбавить которую теперь будет некому. Время идет, наверняка и из нынешней команды выкристаллизуется новый лидер.

Но мы все равно будем скучать, Света! Таких, как ты, больше уже не делают.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYQ_KCFj0OA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??? Наш гимн останется в моем сердце на всегда ,так же как и биатлон ? Я буду скучать ... Завтра день X ?#лучсвета</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от S S (@sleptsovass) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-26T17:29:25+00:00">Авг 26 2017 в 10:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>