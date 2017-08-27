Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/30809719/
27 августа 2017, 14:01 | Биатлон | ТАСС

Слепцова завоевала золото в пасьюте на летнем ЧМ в последней гонке в карьере

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 27 августа. /ТАСС/. Россиянка Светлана Слепцова выиграла гонку преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край).

Слепцова завоевала золото в пасьюте на летнем ЧМ в последней гонке в карьере - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 31 минуту 26,7 секунды, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла представляющая Украину Надежда Белкина (отставание 10,9 секунды; два промаха), третье — словачка Паулина Фиалкова (+27,2; пять промахов).

Данная гонка стала последней в карьере 31-летней биатлонистки, в субботу Слепцова объявила, что завершает выступления после чемпионата мира в Чайковском по семейным причинам.

Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше.

В Кубке мира россиянка дебютировала в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки Ханты-Мансийска 11 побед на этапах Кубка мира, пять из которых она одержала в индивидуальных гонках.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Светлана Слепцова: Я скоро стану мамой

Светлана Слепцова: Я скоро стану мамой

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после победы на чемпионате мира по летнему биатлону в гонке преследования поблагодарила болельщиков за поддержку.
Еще 7 новостей  Все новости

"Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" и продлил безвыигрышную серию до трех матчей

Коваленко и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойках на дистанции 200 м

Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса

Василий Анисимов: визит Путина на чемпионат мира станет подарком для дзюдоистов