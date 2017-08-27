Слепцова завоевала золото в пасьюте на летнем ЧМ в последней гонке в карьере

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Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 31 минуту 26,7 секунды, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла представляющая Украину Надежда Белкина (отставание 10,9 секунды; два промаха), третье — словачка Паулина Фиалкова (+27,2; пять промахов).

Данная гонка стала последней в карьере 31-летней биатлонистки, в субботу Слепцова объявила, что завершает выступления после чемпионата мира в Чайковском по семейным причинам.

Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше.