Светлана Слепцова: Я скоро стану мамой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Эта гонка стала для 31-летней спортсменки последней в карьере.

— Сегодня волновалась больше, чем на Олимпиаде, — сказала во флеш-интервью Слепцова. — Это особенное волнение. Не чувствовала, что сегодня последний старт, до сих пор в это не верю. Счастлива, что доставила болельщикам сегодня удовольствие и внесла интригу в гонку, хотя этого не планировала. Наверное, сказалась усталость… Тем не менее, всем большое спасибо! Это моя последняя гонка. Я безумно счастлива.

Причина завершения карьеры? Раз обещала, значит, скажу. Я скоро стану мамой!