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27 августа 2017, 13:58 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Светлана Слепцова: Я скоро стану мамой

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после победы на чемпионате мира по летнему биатлону в гонке преследования поблагодарила болельщиков за поддержку.

Олимпийская чемпионка Светлана <span class=error>Слепцова</span> после победы на чемпионате мира по летнему биатлону в гонке преследования поблагодарила болельщиков за поддержку. Увеличить
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Эта гонка стала для 31-летней спортсменки последней в карьере.

— Сегодня волновалась больше, чем на Олимпиаде, — сказала во флеш-интервью Слепцова. — Это особенное волнение. Не чувствовала, что сегодня последний старт, до сих пор в это не верю. Счастлива, что доставила болельщикам сегодня удовольствие и внесла интригу в гонку, хотя этого не планировала. Наверное, сказалась усталость… Тем не менее, всем большое спасибо! Это моя последняя гонка. Я безумно счастлива.

Причина завершения карьеры? Раз обещала, значит, скажу. Я скоро стану мамой!
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Владимир Чепелин после золота спринта стал шестым в преследовании на ЧМ по летнему биатлону

Россиянин Алексей Волков победил в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Второе место занял еще один представитель России Антон Шипулин, а замкнул тройку призеров болгарин Красимир Анев. Белорус Владимир Чепелин, накануне первенствовавший в спринте, на сей раз занял шестое место.
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