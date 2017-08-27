Светлана Слепцова: Я скоро стану мамой
Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после победы на чемпионате мира по летнему биатлону в гонке преследования поблагодарила болельщиков за поддержку.
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Видимо, что-то случилось...
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Эта гонка стала для 31-летней спортсменки последней в карьере.
— Сегодня волновалась больше, чем на Олимпиаде, — сказала во
Причина завершения карьеры? Раз обещала, значит, скажу. Я скоро стану мамой!
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