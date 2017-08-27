Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/30809703/
27 августа 2017, 13:55 | Биатлон | Прессбол

Владимир Чепелин после золота спринта стал шестым в преследовании на ЧМ по летнему биатлону

Россиянин Алексей Волков победил в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Второе место занял еще один представитель России Антон Шипулин, а замкнул тройку призеров болгарин Красимир Анев. Белорус Владимир Чепелин, накануне первенствовавший в спринте, на сей раз занял шестое место.

1. Алексей Волков (Россия) — 31.29,0 (1)
2. Антон Шипулин (Россия) — +43,7 (4)
3. Красимир Анев (Болгария) — +1.18,1 (2)…
6. Владимир Чепелин (Беларусь) — +1.46,7 (4)…
17. Роман Елетнов (Беларусь) — +4.14,5 (9)…
19. Александр Дорожко (Беларусь) — +4.38,9 (6)…
22. Виктор Кривко (Беларусь) — +5.54,5 (6)…

Сергей Бочарников не стартовал.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 6 новостей  Все новости
27 августа

Хоккей. Лига чемпионов. "Неман" — "Цуг". Швейцарцы в Гродно! (ОНЛАЙН)

Беларусбанк — чемпионат Беларуси. 20-й тур. "Шахтер" принимает БАТЭ (ОНЛАЙН)

Евгений Мазуро: больше всего меня удивил прессболовский форум