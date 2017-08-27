Владимир Чепелин после золота спринта стал шестым в преследовании на ЧМ по летнему биатлону
Россиянин Алексей Волков победил в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Второе место занял еще один представитель России Антон Шипулин, а замкнул тройку призеров болгарин Красимир Анев. Белорус Владимир Чепелин, накануне первенствовавший в спринте, на сей раз занял шестое место.
1. Алексей Волков (Россия) — 31.29,0 (1)
2. Антон Шипулин (Россия) — +43,7 (4)
3. Красимир Анев (Болгария) — +1.18,1 (2)…
6. Владимир Чепелин (Беларусь) — +1.46,7 (4)…
17. Роман Елетнов (Беларусь) — +4.14,5 (9)…
19. Александр Дорожко (Беларусь) — +4.38,9 (6)…
22. Виктор Кривко (Беларусь) — +5.54,5 (6)…
Сергей Бочарников не стартовал.
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