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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30809546/
27 августа 2017, 13:31 | Биатлон | ТАСС

Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате России по биатлону

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 27 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Алексей Волков выступят на летнем чемпионате России по биатлону. Об этом Шипулин сообщил журналистам после выступления на летнем чемпионате мира, который проходит в Чайковском.

<em><span class=error>ЧАЙКОВСКИЙ</span> /Пермский край/ 27 августа. /ТАСС/.</em> Олимпийские чемпионы Антон <span class=error>Шипулин</span> и Алексей Волков выступят на летнем чемпионате России по биатлону. Об этом <span class=error>Шипулин</span> сообщил журналистам после выступления на летнем чемпионате мира который проходит в <span class=error>Чайковском</span>. Увеличить
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В воскресенье Шипулин стал вторым в гонке преследования на летнем чемпионате мира, первое место занял его партнер по команде Алексей Волков. Бронзовую награду завоевал болгарин Красимир Анев.

«С Алексеем [Волковым] очень комфортно тренироваться, летом он выглядит сильнее меня. Конечно, нам не хватает иногда соревновательной деятельности, это одна из причин, по которой мы поехали на этот чемпионат мира и поедем на летний чемпионат России», — сказал Шипулин.

Чемпионат России пройдет с 19 по 25 сентября, соревнования также примет Чайковский.
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