Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате России по биатлону
ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 27 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Алексей Волков выступят на летнем чемпионате России по биатлону. Об этом Шипулин сообщил журналистам после выступления на летнем чемпионате мира, который проходит в Чайковском.
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В воскресенье Шипулин стал вторым в гонке преследования на летнем чемпионате мира, первое место занял его партнер по команде Алексей Волков. Бронзовую награду завоевал болгарин Красимир Анев.
«С Алексеем [Волковым] очень комфортно тренироваться, летом он выглядит сильнее меня. Конечно, нам не хватает иногда соревновательной деятельности, это одна из причин, по которой мы поехали на этот чемпионат мира и поедем на летний чемпионат России», — сказал Шипулин.
Чемпионат России пройдет с 19 по 25 сентября, соревнования также примет Чайковский.
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