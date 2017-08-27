Биатлонист Шипулин примет решение о продолжении карьеры после Олимпиады

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Шипулин, на счету которого золотые медали Олимпиады и чемпионата мира в составе эстафетных команд, в августе отметил 30-летие.

«Поживем — увидим. После Олимпиады приму решение», — сказал Шипулин, отвечая на вопрос о продолжении карьеры после окончания сезона.

В воскресенье биатлонист стал вторым в гонке преследования на летнем чемпионате мира, первое место занял его партнер по команде Алексей Волков.

«Хотелось как можно больше медалей самого высокого достоинства, но я оказался менее готов к стрелковой работе, чем Алексей. У нас идет подготовительный период, мы специально не форсировали подготовку, не настраивались именно на этот чемпионат. Главная цель у нас — зима, Олимпийские игры. Этот чемпионат мира был проходящим в нашем подготовительном периоде, но, в принципе, я доволен», — сказал он.