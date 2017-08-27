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27 августа 2017, 12:41 | Биатлон | ТАСС

Волков выиграл гонку преследования на чемпионате мира по летнему биатлону

ТАСС, 27 августа. Россиянин Алексей Волков занял первое место в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край).

<em>ТАСС 27 августа. </em>Россиянин Алексей Волков занял первое место в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в <span class=error>Чайковском</span> (Пермский край). Увеличить
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Волков преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 29 секунд, допустив один промах. Вторым стал Антон Шипулин (+43,7; четыре промаха). Бронзу завоевал болгарин Красимир Анев (+1.18,1; один промах).

Позднее в воскресенье пройдет женская гонка преследования, в которой примет участие олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, для которой эта гонка станет последней в карьере. В субботу Слепцова стала чемпионкой мира, победив в спринте. Чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском, который завершится в воскресенье, является последним турниром для 31-летней россиянки.

Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше. В Кубке мира россиянка дебютировала в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки Ханты-Мансийска 11 побед на этапах Кубка мира, пять из которых она одержала в индивидуальных гонках.
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Биатлонист Шипулин примет решение о продолжении карьеры после Олимпиады

Биатлонист Шипулин примет решение о продолжении карьеры после Олимпиады

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 27 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи Антон Шипулин примет решение о продолжении карьеры после окончания Игр в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут в феврале 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС после выступления на летнем чемпионате мира, который проходит в Чайковском.
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