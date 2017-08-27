Волков выиграл гонку преследования на чемпионате мира по летнему биатлону

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Волков преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 29 секунд, допустив один промах. Вторым стал Антон Шипулин (+43,7; четыре промаха). Бронзу завоевал болгарин Красимир Анев (+1.18,1; один промах).

Позднее в воскресенье пройдет женская гонка преследования, в которой примет участие олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, для которой эта гонка станет последней в карьере. В субботу Слепцова стала чемпионкой мира, победив в спринте. Чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском, который завершится в воскресенье, является последним турниром для 31-летней россиянки.