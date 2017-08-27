Россиянка Ушкина победила в юниорской гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону

Ушкина в воскресенье финишировала первой со временем 31 минута 31,7 секунды (1 промах). Второй и третьей также стали россиянки — Кристина Резцова (+58,6; 7 промахов) и Валерия Васнецова (+1.16,8; 6) соответственно.

Турнир в Чайковском завершится в воскресенье.