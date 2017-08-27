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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30808471/
27 августа 2017, 11:35 | Биатлон | Р-Спорт

Россиянка Ушкина победила в юниорской гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Россиянка Наталья Ушкина одержала победу в юниорской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Ушкина в воскресенье финишировала первой со временем 31 минута 31,7 секунды (1 промах). Второй и третьей также стали россиянки — Кристина Резцова (+58,6; 7 промахов) и Валерия Васнецова (+1.16,8; 6) соответственно.

Турнир в Чайковском завершится в воскресенье.
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