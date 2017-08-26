Малиновский выиграл спринт среди юниоров на ЧМ по летнему биатлону

Малиновский на 12,6 секунды опередил Василия Томшина, который также допустил один промах на стрельбище. Бронзовым призёром стал ещё один россиянин — Никита Поршнев, пробежавший три штрафных круга.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Чайковский, Пермский край

Юниоры. Спринт. 10 км.

1. Игорь Малиновский (Россия) — 24.37,8 (1 штрафной круг).

2. Василий Томшин (Россия) — отставание 12,6 (1).

3. Никита Поршнев (Россия) + 28,3 (3)…

6. Степан Парфёнов (Россия) + 1.10,3 (2)…

9. Николай Дмитриев (Россия) + 1.39,0 (3)…

12. Карим Халили (Россия) + 2.13,2 (3).