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26 августа 2017, 17:55 | Биатлон | Чемпионат.com

Малиновский выиграл спринт среди юниоров на ЧМ по летнему биатлону

Биатлонист сборной России Игорь Малиновский одержал победу в спринтерской гонке на 10 км среди юниоров на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском.

Малиновский на 12,6 секунды опередил Василия Томшина, который также допустил один промах на стрельбище. Бронзовым призёром стал ещё один россиянин — Никита Поршнев, пробежавший три штрафных круга.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Чайковский, Пермский край
Юниоры. Спринт. 10 км.

1. Игорь Малиновский (Россия) — 24.37,8 (1 штрафной круг).
2. Василий Томшин (Россия) — отставание 12,6 (1).
3. Никита Поршнев (Россия) + 28,3 (3)…
6. Степан Парфёнов (Россия) + 1.10,3 (2)…
9. Николай Дмитриев (Россия) + 1.39,0 (3)…
12. Карим Халили (Россия) + 2.13,2 (3).
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