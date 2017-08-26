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26 августа 2017, 16:45 | Биатлон | Р-Спорт

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону россиянка Светлана Слепцова приняла решение о завершении спортивной карьеры, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону россиянка Светлана Слепцова приняла решение о завершении спортивной карьеры сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР). Увеличить
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Слепцова объявила о решении перед спринтерской гонкой на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, в которой одержала победу.

«Я приняла решение неделю назад. Причина личная, и я объявлю об этом завтра. До сегодняшнего дня об этом знали только самые близкие. Предложений по работе пока не поступало. Знаю только, что тренером я работать не стану. Но пока я не успела придумать, чем буду заниматься дальше. Сейчас моя жизнь кардинально изменилась, не хочется обещать на эмоциях — пока хочется отдохнуть», — сказала 31-летняя биатлонистка.

Слепцова выиграла олимпийское золото на Играх в Ванкувере в 2010 году в эстафете вместе с Анной Богалий, Ольгой Медведцевой и Ольгой Зайцевой. Также Слепцова является шестикратной победительницей этапов Кубка мира, чемпионкой мира в эстафете (2009), бронзовым призером чемпионата мира в смешанной эстафете (2008).
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