Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова объявила о завершении карьеры
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону россиянка Светлана Слепцова приняла решение о завершении спортивной карьеры, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
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Слепцова объявила о решении перед спринтерской гонкой на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, в которой одержала победу.
«Я приняла решение неделю назад. Причина личная, и я объявлю об этом завтра. До сегодняшнего дня об этом знали только самые близкие. Предложений по работе пока не поступало. Знаю только, что тренером я работать не стану. Но пока я не успела придумать, чем буду заниматься дальше. Сейчас моя жизнь кардинально изменилась, не хочется обещать на эмоциях — пока хочется отдохнуть», — сказала 31-летняя биатлонистка.
Слепцова выиграла олимпийское золото на Играх в Ванкувере в 2010 году в эстафете вместе с Анной Богалий, Ольгой Медведцевой и Ольгой Зайцевой. Также Слепцова является шестикратной победительницей этапов Кубка мира, чемпионкой мира в эстафете (2009), бронзовым призером чемпионата мира в смешанной эстафете (2008).
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