Загадка Слепцовой

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Удивительно, что еще несколько месяцев назад спортсменка собиралась в Пхенчхан-2018.

— Завтра заключительная гонка в моей прекрасной карьере, — сказала Слепцова в эфире «Все на матч» после победы в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону. — Три дня назад я не могла об этом заявить. Был бы ажиотаж, а надо было готовиться к гонками. Решение приняла неделю назад. Не собираюсь ничего скрывать, это очень личная причина. Но более точно скажу завтра.

У меня были такие же чувства, как в 2010 году после Олимпиады. Когда я поняла, что завершаю карьеру — было только облегчение. После того как меня не взяли в сборную, необходимость проходить отбор — это давило. Я знала, что смогу это сделать и отобраться на Олимпиаду. Но делать это каждый год — я же не железная.

Все в команде сказали, что я приняла правильное решение. Просто они знают, в чем главная причина.

Еще в весной Светлана уверяла, что будет готовиться к Олимпийским играм. В апреле спортсменка перенесла операцию на плече и по этой причине не смогла принять участие в Югорском марафоне. В интервью «СЭ» Светлана расстраивалась, что не может побежать традиционную для себя гонку, рассказывала о предстоящих планах по восстановлению и с оптимизмом заглядывала в грядущий сезон.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWxnUL2jorq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Началась ..</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от S S (@sleptsovass) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-20T16:33:15+00:00">Июл 20 2017 в 9:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Думаю, уже недели через две приступлю к тренировкам, — говорила Слепцова в день марафона.

В минувшем сезоне Слепцова заняла 71 место в общем зачете Кубка мира. Стартов на высшем уровне у россиянки было не очень много, а лучшим личным результатом стало 36-е место в гонке преследования в Нове-Место. Зато на чемпионате Европы Слепцовой удалось завоевать две серебряных медали, одну бронзу и золото в смешанной эстафете.

— Своим сезоном в целом я довольна, — говорила спортсменка в интервью сайту СБР. — У меня было четыре медали на чемпионате Европы. Я считаю, что у меня был неплохой сезон. Сейчас мне предстоит небольшая операция, восстановление, потом я буду готовиться к олимпийскому сезону.

В середине лета спортсменка окончила магистратуру Югорского государственного университета по направлению «Спорт», но и тогда о завершении спортивной карьеры не помышляла. По крайней мере, если верить сегодняшнему ее интервью, спортсменка окончательно все для себя решила лишь неделю назад.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV8_s40DJbh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??‍?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от S S (@sleptsovass) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-30T06:06:35+00:00">Июн 29 2017 в 11:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На летнем чемпионате мира Слепцова завоевала золото в спринте и смешанной эстафете вместе с Антоном Шипулиным, Алексеем Волковым и Ульяной Кайшевой.

Чтобы попасть в состав сборной на Олимпиаду, Слепцовой необходимо было проходить отбор через Ижевскую винтовку и Кубок IBU. Правда, по словам самой Светланы, она почти уверена, что смогла бы это сделать. И тем не менее, одна из самых ярких наших спортсменок решила завершить карьеру. Хочется верить, что причина у этого решения позитивная и радостная, как сама Света.