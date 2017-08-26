Загадка Слепцовой
Олимпийская чемпионка-2010 Светлана Слепцова приняла решение о завершении карьеры. По ее словам, причина этого решения очень личная, озвучить ее она готова только в воскресенье.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Удивительно, что еще несколько месяцев назад спортсменка собиралась в Пхенчхан-2018.
— Завтра заключительная гонка в моей прекрасной карьере, — сказала Слепцова в эфире «Все на матч» после победы в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону. — Три дня назад я не могла об этом заявить. Был бы ажиотаж, а надо было готовиться к гонками. Решение приняла неделю назад. Не собираюсь ничего скрывать, это очень личная причина. Но более точно скажу завтра.
У меня были такие же чувства, как в 2010 году после Олимпиады. Когда я поняла, что завершаю карьеру — было только облегчение. После того как меня не взяли в сборную, необходимость проходить отбор — это давило. Я знала, что смогу это сделать и отобраться на Олимпиаду. Но делать это каждый год — я же не железная.
Все в команде сказали, что я приняла правильное решение. Просто они знают, в чем главная причина.
Еще в весной Светлана уверяла, что будет готовиться к Олимпийским играм. В апреле спортсменка перенесла операцию на плече и по этой причине не смогла принять участие в Югорском марафоне. В интервью «СЭ» Светлана расстраивалась, что не может побежать традиционную для себя гонку, рассказывала о предстоящих планах по восстановлению и с оптимизмом заглядывала в грядущий сезон.
— Думаю, уже недели через две приступлю к тренировкам, — говорила Слепцова в день марафона.
В минувшем сезоне Слепцова заняла 71 место в общем зачете Кубка мира. Стартов на высшем уровне у россиянки было не очень много, а лучшим личным результатом стало 36-е место в гонке преследования в
— Своим сезоном в целом я довольна, — говорила спортсменка в интервью сайту СБР. — У меня было четыре медали на чемпионате Европы. Я считаю, что у меня был неплохой сезон. Сейчас мне предстоит небольшая операция, восстановление, потом я буду готовиться к олимпийскому сезону.
В середине лета спортсменка окончила магистратуру Югорского государственного университета по направлению «Спорт», но и тогда о завершении спортивной карьеры не помышляла. По крайней мере, если верить сегодняшнему ее интервью, спортсменка окончательно все для себя решила лишь неделю назад.
На летнем чемпионате мира Слепцова завоевала золото в спринте и смешанной эстафете вместе с Антоном Шипулиным, Алексеем Волковым и Ульяной Кайшевой.
Чтобы попасть в состав сборной на Олимпиаду, Слепцовой необходимо было проходить отбор через Ижевскую винтовку и Кубок IBU. Правда, по словам самой Светланы, она почти уверена, что смогла бы это сделать. И тем не менее, одна из самых ярких наших спортсменок решила завершить карьеру. Хочется верить, что причина у этого решения позитивная и радостная, как сама Света.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter