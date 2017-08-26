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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30804590/
26 августа 2017, 14:53 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Светлана Слепцова: Причину, по которой завершаю карьеру, назову завтра. Это очень личное

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Светлана Слепцова призналась, что приняла решение о завершении карьеры неделю назад.

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Светлана Слепцова призналась что приняла решение о завершении карьеры неделю назад. Увеличить
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По словам 31-летней биатлонистки, другие спортсмены поддержали ее.

— Завтра заключительная гонка в моей прекрасной карьере, — сказала Слепцова в эфире «Все на матч». — Три дня назад я не могла об этом заявить. Был бы ажиотаж, а надо было готовиться к гонками. Решение приняла неделю назад. Не собираюсь ничего скрывать, это очень личная причина. Но более точно скажу завтра.

У меня были такие же чувства, как в 2010 году после Олимпиады. Когда я поняла, что завершаю карьеру — было только облегчение. После того как меня не взяли в сборную, необходимость проходить отбор — это давило. Я знала, что смогу это сделать и отобраться на Олимпиаду. Но делать это каждый год — я же не железная.

Все в команде сказали, что я приняла правильное решение. Просто они знают, в чем главная причина.
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