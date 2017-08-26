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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30804424/
26 августа 2017, 14:24 | Биатлон | ТАСС

Слепцова завоевала золото в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону

ТАСС, 26 августа. Россиянка Светлана Слепцова, объявившая о завершении профессиональной карьеры, выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на последнем для себя турнире — чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Россиянка Светлана Слепцова объявившая о завершении профессиональной карьеры выиграла спринтерскую гонку на 75 км на последнем для себя турнире — чемпионате мира по летнему биатлону который проходит в Чайковском (Пермский край). Увеличить
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Слепцова преодолела дистанцию за 19 минут 33,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место заняла представительница Словакии Паулина Фиалкова (+44,1; два промаха). Третьей стала россиянка Ольга Дмитриева (+47,6; два промаха).

В субботу комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в эфире телеканала рассказал, что 31-летняя Слепцова приняла решение завершить карьеру, а проходящий в Чайковском чемпионат мира по летнему биатлону станет последним турниром в карьере россиянки.

Чемпионат мира завершится 27 августа.
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