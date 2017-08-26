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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30804123/
26 августа 2017, 13:41 | Биатлон | Чемпионат.com

Светлана Слепцова завершает карьеру в Чайковском

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова проводит свой последний старт в карьере — чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском.

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова проводит свой последний старт в карьере — чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском. Увеличить
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Её заключительным выступлением в карьере должна стать воскресная гонка преследования, после чего она попрощается с биатлоном. Об этом на чемпионате мира объявил ведущий по стадиону в Чайковском Илья Трифанов.

Светлана Слепцова стала чемпионкой мира-2009 и олимпийской чемпионкой-2010 в эстафетах, а в Чайковском в смешанной эстафете завоевала титул чемпионки мира и по летнему биатлону.
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