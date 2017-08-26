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26 августа 2017, 12:55 | Биатлон | Чемпионат.com

Чепелин: Приход Лопухова пошёл на пользу сборной Беларуси

Белорус Владимир Чепелин, победивший в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, признался, что очень рад золотой медали.

«Очень доволен, что мне представилась такая возможность — выиграть летний чемпионат мира перед олимпийским сезоном.

Появляется уверенность, что ещё способен занимать хорошие места. Спасибо тренерам, что дали возможность выступить на летнем чемпионате мира. Этот старт был не зря. Здесь есть достойные и сильные ребята, с которыми мы ещё поборемся в сезоне.

Летом были значительные изменения в тренировочном процессе, мы сделали совсем другую работу. Думаю, что всё в сезоне будет хорошо. Мне кажется, приход Николая Петровича Лопухова пошёл на пользу нашей команде, — передаёт слова Чепелина корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

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