Динара Алимбекова финишировала второй в спринтерской гонке ЧМ среди юниорок по летнему биатлону
Россиянка Кристина Резцова победила в спринте среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, а замкнула тройку призеров еще одна россиянка Валерия Васнецова.
1. Кристина Резцова (Россия) — 20.48,7 (1).
2. Динара Алимбекова (Беларусь) — +32,7 (0).
3. Валерия Васнецова (Россия) — +1.02,1 (3).
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