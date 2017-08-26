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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30803782/
26 августа 2017, 12:39 | Биатлон | Прессбол

Динара Алимбекова финишировала второй в спринтерской гонке ЧМ среди юниорок по летнему биатлону

Россиянка Кристина Резцова победила в спринте среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, а замкнула тройку призеров еще одна россиянка Валерия Васнецова.

1. Кристина Резцова (Россия) — 20.48,7 (1).

2. Динара Алимбекова (Беларусь) — +32,7 (0).

3. Валерия Васнецова (Россия) — +1.02,1 (3).

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