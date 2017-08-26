Владимир Чепелин выиграл спринт летнего чемпионата мира

Наш соотечественник финишировал с результатом 23.13,5 (1+0). Остальные белорусы расположились на следующих позициях: Роман Елентов — на 9-й (+1.12,7; 0+3), Сергей Бочарников — на 16-й (+1.21,9; 1+2), Александр Дорожко — на 20-й (+1.33,8; 0+2) и Виктор Кривко — на 22-й (+2.04,0; 1+1).