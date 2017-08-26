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26 августа 2017, 12:27 | Биатлон | Прессбол

Владимир Чепелин выиграл спринт летнего чемпионата мира

Белорус Владимир Чепелин выиграл спринт летнего чемпионата мира, который проходит в российском Чайковском.

Наш соотечественник финишировал с результатом 23.13,5 (1+0). Остальные белорусы расположились на следующих позициях: Роман Елентов — на 9-й (+1.12,7; 0+3), Сергей Бочарников — на 16-й (+1.21,9; 1+2), Александр Дорожко — на 20-й (+1.33,8; 0+2) и Виктор Кривко — на 22-й (+2.04,0; 1+1).

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