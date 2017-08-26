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26 августа 2017, 12:15 | Биатлон | ТАСС

Волков стал вторым в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону

ТАСС, 26 августа. Россиянин Алексей Волков завоевал серебро в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

<em>ТАСС 26 августа. </em>Россиянин Алексей Волков завоевал серебро в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по летнему биатлону который проходит в <span class=error>Чайковском</span> (Пермский край). Увеличить
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Волков преодолел дистанцию за 23 минуты 17,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Победителем стал белорус Владимир Чепелин (23.13,5; 1). Третье место занял словак Томаш Хасилла (23.20,0; 1).

Россиянин Александр Печенкин занял четвертое место (отставание — +17,0; 2), Антон Шипулин — седьмое (+44,4; 4), Максим Буртасов — девятое (+1.05,1; 0), Александр Поварницын — 16-е (+1.16,5; 4).

Позднее в субботу пройдет женская спринтерская гонка на 7,5 км, в которой примут участие россиянки Ольга Дмитриева, Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Светлана Слепцова, Ольга Шестерикова и Ульяна Кайшева.

Чемпионат мира по летнему биатлону завершится 27 августа.
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