Россиянка Резцова выиграла спринт на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону

В субботу Резцова преодолела дистанцию 7,5 км с одним промахом на двух огневых рубежах за 20 минут 48,7 секунды. Серебро досталось представительнице Белоруссии Динаре Алимбековой (без промахов; отставание — 32,7 секунды). Бронза у еще одной российской биатлонистки Валерии Васнецовой (3 промаха; +1 минута 2,1 секунды).

Чемпионат мира в Чайковском продлится до 27 августа.