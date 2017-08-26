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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30803041/
26 августа 2017, 11:04 | Биатлон | Р-Спорт

Россиянка Резцова выиграла спринт на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Россиянка Кристина Резцова завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону среди юниоров в Чайковском (Пермский край).

В субботу Резцова преодолела дистанцию 7,5 км с одним промахом на двух огневых рубежах за 20 минут 48,7 секунды. Серебро досталось представительнице Белоруссии Динаре Алимбековой (без промахов; отставание — 32,7 секунды). Бронза у еще одной российской биатлонистки Валерии Васнецовой (3 промаха; +1 минута 2,1 секунды).

Чемпионат мира в Чайковском продлится до 27 августа.
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