Тултаев: «Мордовия Арена» может использоваться для соревнований по биатлону

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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На арене в Саранске пройдут четыре матча группового этапа.

«У нас есть предварительные соглашения с бизнесом на предмет того, как использовать помещения этого стадиона. Многие из них будут сдаваться в аренду, чтобы содержать сам стадион — тепло, вода и так далее, — сказал Тултаев журналистам. — Может быть, 30 тысяч зрителей на трибунах и не соберем сразу. Но мы работаем с министерством спорта РФ и Минспортом нашей республики, чтобы организовывать соревнования по футболу среди молодежных и юношеских команд — региональных и всероссийских турниров».

«Кроме того, на самом стадионе без ущерба полю в зимнее время планируем проводить и другие соревнования, в частности по биатлону», — добавил глава городского округа Саранск.