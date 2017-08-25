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25 августа 2017, 19:33 | Биатлон | Р-Спорт

Тултаев: «Мордовия Арена» может использоваться для соревнований по биатлону

САРАНСК, 25 авг — Р-Спорт, Александр Рогулев. «Мордовия Арена» после проведения на ней матчей чемпионата мира по футболу может использоваться для проведения на ней других спортивных соревнований, в частности, по биатлону, заявил глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

<em>САРАНСК 25 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Мордовия Арена после проведения на ней матчей чемпионата мира по футболу может использоваться для проведения на ней других спортивных соревнований в частности по биатлону заявил глава городского округа Саранск Петр <span class=error>Тултаев</span>. Увеличить
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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На арене в Саранске пройдут четыре матча группового этапа.

«У нас есть предварительные соглашения с бизнесом на предмет того, как использовать помещения этого стадиона. Многие из них будут сдаваться в аренду, чтобы содержать сам стадион — тепло, вода и так далее, — сказал Тултаев журналистам. — Может быть, 30 тысяч зрителей на трибунах и не соберем сразу. Но мы работаем с министерством спорта РФ и Минспортом нашей республики, чтобы организовывать соревнования по футболу среди молодежных и юношеских команд — региональных и всероссийских турниров».

«Кроме того, на самом стадионе без ущерба полю в зимнее время планируем проводить и другие соревнования, в частности по биатлону», — добавил глава городского округа Саранск.
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