Слепцова: Болельщики буквально несли нас к финишу, спасибо им за поддержку
Биатлонистка Светлана Слепцова дала краткий комментарий после выступления на втором этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону, поблагодарив партнёров и болельщиков.
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«В целом гонкой довольна. Большое спасибо нашей команде за эту победу и болельщикам за поддержку на трассе. Они буквально несли нас к финишу», — сказала Слепцова в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
Российская сборная опередила ближайших соперников, словаков, на 1 минуту 5 секунд. Третье место заняла команда Украины, проигравшая России 1 минуту 24 секунды.
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