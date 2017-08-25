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https://sport.mail.ru/news/biathlon/30796223/
25 августа 2017, 14:45 | Биатлон | Чемпионат.com

Слепцова: Болельщики буквально несли нас к финишу, спасибо им за поддержку

Биатлонистка Светлана Слепцова дала краткий комментарий после выступления на втором этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону, поблагодарив партнёров и болельщиков.

<span class=error>Биатлонистка</span> Светлана <span class=error>Слепцова</span> дала краткий комментарий после выступления на втором этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в <span class=error>Чайковском</span> по летнему биатлону поблагодарив партнёров и болельщиков. Увеличить
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«В целом гонкой довольна. Большое спасибо нашей команде за эту победу и болельщикам за поддержку на трассе. Они буквально несли нас к финишу», — сказала Слепцова в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.

Российская сборная опередила ближайших соперников, словаков, на 1 минуту 5 секунд. Третье место заняла команда Украины, проигравшая России 1 минуту 24 секунды.
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