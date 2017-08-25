Слепцова: Болельщики буквально несли нас к финишу, спасибо им за поддержку

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«В целом гонкой довольна. Большое спасибо нашей команде за эту победу и болельщикам за поддержку на трассе. Они буквально несли нас к финишу», — сказала Слепцова в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.



Российская сборная опередила ближайших соперников, словаков, на 1 минуту 5 секунд. Третье место заняла команда Украины, проигравшая России 1 минуту 24 секунды.