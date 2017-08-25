Дождь вам вместо флага. Как Россия всех победила в эстафете

Россия против Украины

Тёплая погода, бодрая атмосфера на трибунах, отличная организация, но всё-таки чего-то чемпионату мира по летнему биатлону в Чайковском не хватало. Речь, конечно, об интриге. На смешанные эстафеты заявилось всего по семь команд, а реальных претендентов на медали среди них было чуть больше половины. Дошло до того, что после первого огневого рубежа в тройке лучших у юниоров оказалась такая биатлонная держава, как Турция. Недостаток интриги решила восполнить Кристина Резцова, которая уже на «лёжке» дала соперницам фору в два штрафных круга.

Дочь трёхкратной олимпийской чемпионки отыгралась на дистанции и уже на последних метрах вырвала победу на этапе у украинской соперницы. Под знаком российско-украинского противостояния и прошли оставшиеся три этапа. Местная спортсменка Валерия Васнецова не справилась с давлением родных трибун и зашла на круг на «стойке». Её оплошностью воспользовалась Анна Кривонос, которая по ходу гонки умудрилась сломать затыльник, а потом отстрелять на ноль с повреждённой винтовкой.



Все вопросы относительно победителя были сняты только на последнем этапе. Игорь Малиновский не оставил шансов своему визави Тарасу Лесюку и на радость публики финишировал с огромным российским флагом. Когда украинец пересёк линию финиша, спортсмены двух соседних стран обнялись и долго позировали перед камерами, давая всем понять, что спорт ещё не окончательно сломался под гнётом политики. Украинская делегация, кстати, чувствует себя в Чайковском как дома. Накануне тренерский штаб активно интересовался в гостинице русскими сувенирами.

Бедная монголка и уверенная Слепцова

Разница команд в классе была заметна и во взрослых соревнованиях. Монгольская биатлонистка Оюнчимег Дуламсурен лишь на стартовой прямой смогла удержаться в основной группе, а затем начала стремительно отставать и долго копалась на первом рубеже. Наша забойщица Ульяна Кайшева испытала трудности только с последним выстрелом. Не хватило удачи — дважды не прошёл габарит. На «стойке» Ульяна справилась с блеском и вырвалась в лидеры. Финишировала россиянка с трудом, едва держась за ногах, и подпустила вплотную опытную словачку Паулину Фиалкову.

Круг претендентов на медали сузился до пяти команд. Сборная Молдавии в лице бывшей украинки Аллы Гиленко проиграла лидерам три минуты, а бедная монголка собрала четыре круга штрафа и превратилась в круговую уже на первом этапе. Светлана Слепцова когда-то была бессменной забойщицей нашей сборной, но в последние годы первый этап у неё не получался. Вот на втором или третьем отрезке она по-прежнему чувствует себя неплохо, что и доказала в психологическом поединке с другой Фиалковой — Ивоной. Словачка использовала весь боекомплект, но так и не закрыла одну мишень и пропустила вперёд соперниц из Украины и Казастана. Позже выяснилось, что Фиалкова-младшая всё же попала, но не сработала установка, а потому потерянное время ей вернули задним числом.

На «стойке» не избежала трудностей и Светлана. После двух уверенных попаданий её стало немного трясти, следствием чего стали два промаха. Слепцова взяла паузу, собралась и больше ошибок не допускала. Конечно, одна скорость с Марией Панфиловой — не сильный повод для оптимизма, но главный экзамен психологический Слепцова сегодня сдала. Алексею Волкову и Антону Шипулину не часто доводится принимать смешанную эстафету лидерами, а тут 12 секунд преимущества — не самый грустный расклад.

Гораздо больше беспокойства вызывали затянувшие небо тучи, а ведь в случае дождя гонка на лыжероллерах становится опасной вдвойне. Впрочем, Волкову удалось пробежать свой этап до начала дождя и даже увеличить отрыв до столь громадного, что Шипулину можно было не только финишировать с флагом, но и стартовать с ним. А вот борьбу за серебро украинцы и словаки вели заочно. Дело в том, что словацкой команде судьи должны были вернуть потерянные секунды, но сами спортсмены в пылу борьбы не знали, сколько их и каково реальное положение дел в гонке.

Шипулина на старте встретили такими овациями, что было понятно, ради кого главным образом здесь собрался аншлаг. Финальный этап стал для лидера нашей команды своего рода показательным выступлением. Похоже, что и зрители на трибунах были не столько рады очередной победе российского биатлона, сколько расстроены отсутствием конкуренции. Помочь в этом им решил Антон Шипулин, начавший стрельбу с трёх промахов. Трибуны аж задрожали от такого шока, а Антон, улыбнувшись широкой и белозубой улыбкой следующие пять выстрелов отправил точно в цель.



На «стойке» Антон взял себя в руки и стремительно закрыл все мишени пятью выстрелами ещё до появления соперников. Словак и украинец не обошлись без ошибок, но победителем их микродуэли стал Матей Казар, который вырвался на вторую позицию и до вычитаемых секунд. Шипулин был, конечно, в курсе происходящего и темп на финише не сбавлял. Более того, ему пришлось отказаться от традиционного празднования победы на финише с российским триколором. Словаки финишировали вторыми, а бронза досталась украинцам. В качестве компенсации зрителям достались первые капли уже осеннего дождя, который анонсер Илья Трифанов предложил считать праздничным салютом.