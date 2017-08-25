Шипулин: Летом не хватает соревновательных эмоций, так что я рад их получить

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«Перед лёжкой было скучно, надо было подпустить соперников, заставить попереживать зрителей. На самом деле всё было не так легко, как мне хотелось. Рад, что смог победить на нашей земле, и соперники заставили в гонке понапрягаться. Летом не хватает таких соревновательных эмоций, и я рад их получить», — сказал Шипулин в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.



Российская сборная опередила ближайших соперников, словаков, на 1 минуту 5 секунд. Третье место заняла команда Украины, проигравшая России 1 минуту 24 секунды.