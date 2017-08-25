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25 августа 2017, 14:41 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Летом не хватает соревновательных эмоций, так что я рад их получить

Биатлонист Антон Шипулин оценил своё выступление на заключительном этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону.

Биатлонист Антон <span class=error>Шипулин</span> оценил своё выступление на заключительном этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в <span class=error>Чайковском</span> по летнему биатлону. Увеличить
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«Перед лёжкой было скучно, надо было подпустить соперников, заставить попереживать зрителей. На самом деле всё было не так легко, как мне хотелось. Рад, что смог победить на нашей земле, и соперники заставили в гонке понапрягаться. Летом не хватает таких соревновательных эмоций, и я рад их получить», — сказал Шипулин в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.

Российская сборная опередила ближайших соперников, словаков, на 1 минуту 5 секунд. Третье место заняла команда Украины, проигравшая России 1 минуту 24 секунды.
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Сборная России следом за юниорской командой победила в смешанной эстафете на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону. Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин создали отрыв от ближайших соперников, словаков, более чем в минуту. Третье место заняла сборная Украины. Белорусская команда в составе Дарьи Юркевич, Кристины Ильченко, Владимира Чепелина и Сергея Бочарникова финишировала четвертой.
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