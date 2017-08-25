Сборная России выиграла смешанную эстафету на летнем ЧМ, команда Беларуси — четвертая
Сборная России следом за юниорской командой победила в смешанной эстафете на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону. Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин создали отрыв от ближайших соперников, словаков, более чем в минуту. Третье место заняла сборная Украины. Белорусская команда в составе Дарьи Юркевич, Кристины Ильченко, Владимира Чепелина и Сергея Бочарникова финишировала четвертой.
Летний биатлон. Чемпионат и первенство мира. Чайковский. Смешанная эстафета 2×7,5 км + 2×6 км
1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Антон Шипулин) — 1:12.17,1 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов).
2. Словакия — отставание 1.05,0 (0+15).
3. Украина — + 1.24,1 (0+6).
4. БЕЛАРУСЬ (Дарья Юркевич, Кристина Ильченко, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников) — +2.16,8 (2+13)…
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