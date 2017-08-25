Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выиграли смешанную эстафету на летнем ЧМ
Взрослая сборная России следом за юниорской командой победила в смешанной эстафете на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону.
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Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин создали отрыв от ближайших соперников, словаков, более чем в минуту. Третье место заняла сборная Украины.
Летний биатлон. Чемпионат и первенство мира. Чайковский
Смешанная эстафета 2×7,5 км + 2×6 км
1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Антон Шипулин) — 1:12.17,1 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов).
2. Словакия — отставание 1.05,0 (0+15).
3. Украина — + 1.24,1 (0+6).
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