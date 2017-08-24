Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин побегут эстафету на ЧМ по летнему биатлону

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За взрослую сборную будут выступать Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин. В состав юниорской команды вошли Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Никита Поршнев и Игорь Малиновский. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.



Юниорская эстафета стартует в 9 утра по московскому времени, взрослая — в полдень. Обе гонки состоятся в пятницу, 25 августа.



Чемпионат мира в Чайковском продлится до 27 августа.