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24 августа 2017, 21:42 | Биатлон | Чемпионат.com

Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин побегут эстафету на ЧМ по летнему биатлону

Наставники российских сборных определились с составами на взрослую и юниорскую смешанные эстафеты на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском.

Наставники российских сборных определились с составами на взрослую и <span class=error>юниорскую</span> смешанные эстафеты на чемпионате мира по летнему биатлону в <span class=error>Чайковском</span>. Увеличить
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За взрослую сборную будут выступать Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин. В состав юниорской команды вошли Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Никита Поршнев и Игорь Малиновский. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Юниорская эстафета стартует в 9 утра по московскому времени, взрослая — в полдень. Обе гонки состоятся в пятницу, 25 августа.

Чемпионат мира в Чайковском продлится до 27 августа.
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