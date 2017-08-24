Биатлонной «Гонки легенд» в этом году не будет

«Скоро сентябрь, и здесь, в Раубичах, все (кроме погоды) сегодня напоминает о праздничной атмосфере “Гонки легенд” 2015 и 2016 годов. Мне приходит множество сообщений от вас, а в них вопрос: состоится ли “Гонка легенд” в сентябре? Решила написать сразу всем. В этом году старта, который мы все уже так полюбили, не будет. Причина у нас, биатлонистов, весьма уважительная — олимпийская зима. Работа летом — это результат зимой. Подготовка к любому сезону отнимает много сил, а олимпийский сезон — особенный. Каждый день мы трудимся на полную, а, если выпадают свободные минуты, копим силы для следующей тренировки. В общем, концентрируемся на главном. И все внимание нашей федерации — главного организатора гонки — сейчас также направлено на зимние Игры в Пхенчхане. Надеемся на ваше понимание и верим, что встретимся в Раубичах на “Гонке легенд” осенью 2018-го», — отметила Дарья Домрачева.