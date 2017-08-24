Зачем сборной серый кардинал Королькевич?

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НАСТОЯЩЕЕ

Отношения белорусского специалиста Владимира Королькевича и биатлонной сборной России — захватывающий сериал. Взаимная любовь, расставания, обиды, интриги, недомолвки и скандалы — все было не единожды. Последнее воссоединение — новая драма.

— Буду рад вернуться в женскую сборную, — говорил Королькевич в апреле.

А вскоре состоялась его встреча с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Александром Кравцовым и стороны вроде бы обо всем договорились. Вот только время шло, а официальной информации о назначении не появлялось. В какой-то момент запаниковал сам Королькевич, который в интервью «СЭ» рассказал, что уже расторг контракт со сборной Словении, действовавший до 2020 года, а российская сторона теперь не выходит с ним на связь.

Все затихло. Как вдруг летом на официальном сайте СБР появилась командная фотография со сборов, на которой присутствует… Королькевич.

— Он не является тренером сборной, — сказал тогда «Р-Спорту» Кравцов. — Будет ли он включен тренерский штаб? Нам сначала надо довести до конца все основные вопросы. И вы прекрасно знаете какие.

Спустя месяц пресс-служба СБР, давая комментарий ТАСС, прояснила: Королькевич — не тренер женской сборной, а консультант.

Профиля Владимира Борисовича на официальном сайте СБР нет. Его нет и в списках биатлонной сборной на олимпийский сезон, утвержденных Министерством спорта. Хотя тренеров и специалистов там целых 85. Среди них есть ряд любопытных фамилий. Вот, например, Виктор Майгуров официально значится тренером. Кого и как тренирует первый вице-президент IBU — не совсем понятно. Можно порадоваться за Яну Романову, которая теперь администратор тренировочного процесса юниорских сборных — немногие об этом знали.

А Королькевич в списках отсутствует. Что означает роль советника? Кто платит ему зарплату? Как его с такой должностью будут аккредитовывать на международные старты? И будут ли вообще? Вопросов много.

ПРОШЛОЕ

Первое плотное знакомство Королькевича и сборной России состоялось в 2013 году, и оно получилось не без подводных камней. Владимир Борисович блестяще отработал сезон с украинской командой, которая выиграла сразу пять медалей на чемпионате мира, и на словах договорился с президентом украинской федерации Владимиром Брынзаком о продлении контракта до Игр в Сочи. Однако не смог устоять, когда российская сторона предложила ему более выгодные условия.

— Договор с Брынзаком у нас был, но он не был подкреплен документально, — пояснил тогда Королькевич.

В итоге к олимпийскому сезону наша женская сборная готовилась в двух группах. Одна — под руководством Королькевича, вторая — у Вольфганга Пихлера. Так продолжалось до тех пор, пока в употреблении запрещенных веществ не были уличены Екатерина Юрьева и Ирина Старых, работавшие в группе белорусского специалиста. Вместе с тем в Сочи-2014 ярко проявила себя Ольга Вилухина, которая тоже готовилась именно у Королькевича.

В следующем сезоне женскую сборную он готовил уже единолично, и соревновательный год оставил смешанные чувства. На чемпионате мира золото выиграла Екатерина Юрлова, но это заслуга личного тренера Анатолия Хованцева. Основная же команда на главном старте выступила заметно лучше, чем по ходу Кубка мира, но до медалей никто не добрался. А Королькевич в интервью «СЭ» по ходу чемпионата мира сказал, что если бы знал о решении Вилухиной пропустить сезон — вообще не стал бы продлевать контракт в России. Той весной после долгих переговоров он решил уйти. В белорусскую сборную.

Казалось бы, где родился, там и пригодился. Но в этот раз правило не сработало. Королькевич в Раубичах не прижился. Как объясняли белорусские коллеги, с ним не хотела иметь ничего общего главная звезда команды Дарья Домрачева. Весной 2015-го специалист говорил, что никому не пожелал бы быть старшим тренером российской сборной, а спустя год признал: уход из России был ошибкой. В 2017-м он вернулся.

БУДУЩЕЕ

Причины появления у Королькевича статуса невидимки можно объяснить осторожностью. Нет доказательств в причастности белорусского специалиста к допинг-историям Юрьевой и Старых, но виновных в той ситуации так и не нашли, а значит тень падает на всех, кто был тогда в команде. На старшего тренера — тем более.

Другое дело, что осторожности в нынешнем сотрудничестве с Владимиром Борисовичем не так уж много. Примерно с тем же успехом можно принести питону в клетку кролика и попросить того сидеть там тихо. Авось не заметят. Учитывая, что спортивная Россия находится на краю пропасти и участие наших спортсменов на Олимпийских играх в Пхенхчане пока под вопросом, приглашение специалиста со спорной репутацией выглядит двояко. Тренерская квалификация Королькевича вопросов не вызывает. При нем спортсменки бегут, а не мучаются на дистанции, и лучшие результаты показывают на главных стартах. Но репутация тоже что-то значит.

И тут важна четкая позиция СБР. Вместо этого пока получается всем по чуть-чуть, но в итоге — ни туда, ни сюда. «Королькевич имеет полное право работать в любой сборной. Никаких доказательств его участия в допинговых историях нет. Проблем мы не видим», — скажи так, это была бы в какой-то степени вызывающая, но понятная линия. Высказался же зимой Антон Шипулин, защищая Александра Логинова. Его услышали.

Нынешняя же промежуточная позиция выглядит по-детски. И пока все напоминает классическую историю, когда шестиклассник приходит домой, от него несет табаком, а в ответ на вопросительные взгляды родителей он говорит: «Да я с ребятами стоял — они все курили. А я? Нет, конечно». Так и Королькевич не тренирует женскую сборную. Он просто ездит по сборам, стоит — и смотрит. Иногда кого-то консультирует и попадает на общие фотографии.

Шестиклассник, рассказывая свою легенду, рассчитывает, что родители ему поверят. При этом он понимает, что в противном случае может получить ремнем по одному месту так, что стоять не захочется даже в 10 метрах от курящих. А вот отдает ли руководство СБР отчет в том, что нынешняя таинственность в итоге может больно ударить по команде?